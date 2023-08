Visite dominicale Carquebut Sainte-Mère-Église, 3 septembre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Visite de l’église de Carquebut, sous le vocable de Saint Ouen, suivie du Château de Franquetot.

Le trajet entre l’église et le château se fera en voiture.

Une brochure commentaires sera disponible au prix de 3€..

2023-09-03 14:30:00

Carquebut

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Visit the church of Carquebut, dedicated to Saint Ouen, followed by the Château de Franquetot.

The journey from the church to the château is by car.

A commentary brochure will be available for 3?

Visite la iglesia de Carquebut, dedicada a Saint Ouen, y a continuación el Château de Franquetot.

El trayecto entre la iglesia y el castillo se hará en coche.

Se dispondrá de un folleto con comentarios por 3?

Besuchen Sie die Kirche von Carquebut, die dem Heiligen Ouen geweiht ist, und anschließend das Schloss von Franquetot.

Die Strecke zwischen der Kirche und dem Schloss wird mit dem Auto zurückgelegt.

Eine Broschüre mit Erläuterungen ist zum Preis von 3? erhältlich.

