Marché aux Truffes d’été Devant le bureau de l’Office de Tourisme, 19 mai 2023, Carpentras.

Quand vient le temps de l’été, c’est aussi le temps des truffes. Elle possède une chair claire, jaunâtre à beige, avec un bon goût de noisette. Ce marché est ouvert aux particuliers comme aux professionnels..

2023-05-19 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-26 12:00:00. .

Devant le bureau de l’Office de Tourisme Place du 25 août 1944

Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



When summer comes, it’s also truffle time. The truffle has a light, yellowish to beige flesh with a good taste of hazelnut. This market is open to individuals and professionals.

Cuando llega el verano, también es tiempo de trufas. Las trufas tienen una carne clara, entre amarillenta y beige, con un buen sabor a nuez. Este mercado está abierto a particulares y profesionales.

Wenn die Zeit des Sommers kommt, ist auch die Zeit der Trüffel. Sie hat ein helles, gelbliches bis beigefarbenes Fleisch mit einem guten, nussigen Geschmack. Dieser Markt ist sowohl für Privatpersonen als auch für Gewerbetreibende geöffnet.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme