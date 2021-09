Exposition “Sur le Ventoux” Bibliothèque Inguimbertine, Hôtel-Dieu de Carpentras, Vaucluse, 7 septembre 2021 14:00, Carpentras.

7 – 12 septembre Sur place Entrée libre

Exposition de photos sur le mont Ventoux et textes poétiques.

L’exposition “Sur le Ventoux” est née de l’évidence pour les deux auteurs de rendre hommage à ce repère qui les accompagne depuis leur enfance.

Stéphane et Carole Ruel vivent en effet dans le Vaucluse, à Monteux. Stéphane est photographe et graphiste indépendant ; Carole travaille dans l’administration, mais surtout, elle écrit. le Ventoux est leur horizon quotidien depuis toujours. C’est pourtant en Lozère qu’ils se sont rencontrés et qu’ils ont commencé à tisser ensemble leurs deux passions pour créer une univers unique.

L’exposition présente donc des photos entre lesquelles s’intercalent des panneaux de textes. Phrases et images intraînent le visiteur dans un univers poétique et épuré. Le regard précis de Stéphane présente un Ventoux vibrant avec les éléments, axe où se rejoignent le ptoche et le ointain, la terre et le ciel. Les mots de Carole disent l’ascèse et le silence, le soleil et la vie. Rien n’est en trop, tout ramène à l’essentiel.

Bibliothèque Inguimbertine, Hôtel-Dieu de Carpentras, Vaucluse 180 pl. Aristide Briand 84200 Carpentras 84200 Carpentras Vaucluse

mardi 7 septembre – 14h00 à 18h00

mercredi 8 septembre – 14h00 à 18h00

jeudi 9 septembre – 14h00 à 18h00

vendredi 10 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 11 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 12 septembre – 09h00 à 12h00