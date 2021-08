Genève Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de la Console Genève Carotte : évolution de la domestication des variétés Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console Genève Catégorie d’évènement: Genève

Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console, le mardi 21 septembre à 12:30

Quand elle débarque en Europe, au 14e, venue d’Afghanistan, la carotte est pourpre et jaune. Ce n’est qu’au 16e que des sélectionneurs hollandais la rendent orange. Venez découvrir comment cette plante sauvage à la racine blanche, coriace et amère est devenu le légume le plus consommé en Suisse. Entrée libre et sans inscription. Rendez-vous directement à l’entrée principale, sur la Place Albert-Thomas. Une visite ProSpecieRara dans le cadre des « Variations botaniques » et de l’exposition “Le grand bazar de l’évolution” des Conservatoir et Jardin botaniques CJB Conservatoire et Jardin botaniques – Entrée de la Console Rue de Lausanne 192, 1201 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-21T12:30:00 2021-09-21T13:30:00

Lieu Conservatoire et Jardin botaniques - Entrée de la Console Adresse Rue de Lausanne 192, 1201 Genève Ville Genève