Caronte Mélet Express Martigues, 25 juin 2022, Martigues.

Caronte Mélet Express

Embarcadère de la navette maritime Parking Quai Général Leclerc Quai Général Leclerc Martigues Bouches-du-Rhône Parking Quai Général Leclerc Embarcadère de la navette maritime

2022-06-25 – 2022-06-25

Parking Quai Général Leclerc Embarcadère de la navette maritime

Martigues

Bouches-du-Rhône

Caronte Mélet Express, dernier acte du projet Mélet populaire – résidence artistique et culinaire de l’artiste Charlie Moine – est une table d’hôte flottante sillonnant les eaux martégales le temps d’une croisière insolite.



Imaginée comme un moment de générosité et de partage, cette expédition à bord du San Crist sera l’occasion de déguster le paysage, de partager les mémoires de la mer et de mettre le mélet au centre de la table.



Une parenthèse conviviale dédiée à célébrer le récent regain d’intérêt dont bénéficie cette recette unique en son genre.

Dans le cadre du projet Mélet populaire, venez à la rencontre des artistes et des habitants lancés sur les traces de la recette typiquement martégale !

Caronte Mélet Express, dernier acte du projet Mélet populaire – résidence artistique et culinaire de l’artiste Charlie Moine – est une table d’hôte flottante sillonnant les eaux martégales le temps d’une croisière insolite.



Imaginée comme un moment de générosité et de partage, cette expédition à bord du San Crist sera l’occasion de déguster le paysage, de partager les mémoires de la mer et de mettre le mélet au centre de la table.



Une parenthèse conviviale dédiée à célébrer le récent regain d’intérêt dont bénéficie cette recette unique en son genre.

Parking Quai Général Leclerc Embarcadère de la navette maritime Martigues

dernière mise à jour : 2022-06-13 par