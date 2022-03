CAROLYN (CH) – Bars en Fête Urgence Disk Records, 14 mars 2022, Genève.

CAROLYN (CH) – Bars en Fête

Urgence Disk Records, le lundi 14 mars à 18:30

Carolyn: Trio power Rock genevois né en 2017 de l’union de Sandro, Jérôme et Alex. Carolyn c’est du rock tourbé aux rythmes chirurgicaux et calés, et au groove intrépide et alambiqué, le tout posé sur des textes militants, à l’image de l’énergie de ce trio engagé dans un monde plus conscient et juste. ->Écoute voir: [https://www.youtube.com/watch?v=auo-tzjN8gM](https://www.youtube.com/watch?v=auo-tzjN8gM)

prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T18:30:00 2022-03-14T19:00:00