Découverte des oiseaux Carolles, 23 janvier 2023, Carolles.

Carolles Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-01-23 09:00:00

fin : 2023-12-22 12:00:00

Animation à la demande sur le territoire Granvillais et en baie du Mont-Saint-Michel (oiseaux de bord de mer, migrations, oiseaux des herbus, phoques, Chausey, Birding zen, etc.

Déplacements à bord du « Birding bus ». Lieu, horaire et durée à définir en fonction des marées et des meilleurs sites ornithologiques et faunistiques du moment.

Groupes privés limités à 8 personnes..

Carolles 50740 Manche Normandie



