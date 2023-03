Caroline Vigneaux CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE, 20 octobre 2023, HAZEBROUCK.

CENTRE ANDRE MALRAUX (L.2-1083851- 3-1083852) présente : ce concert. Caroline Vigneaux redécouvre avec stupeur l'histoire d'Eve, condamnée à enfanter dans la douleur et à être dominée par son mari pour avoir mangé… une pomme. Le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, certes, mais cela valait-il plus de deux mille ans de tabous, d'asservissement et d'injonctions vestimentaires ? C'est cher payé, non? Alors Caroline décide à son tour de croquer la pomme et part sur les chemins d'une histoire écrite par et pour les hommes. Elle découvre qu'au fond, on dit toujours la même chose depuis des siècles. Avec, certes, quelques nuances rigolotes… Caroline Vigneaux

CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE HAZEBROUCK Rue du Milieu Nord

Caroline Vigneaux redécouvre avec stupeur l’histoire d’Eve, condamnée à enfanter dans la douleur et à être dominée par son mari pour avoir mangé… une pomme. Le fruit défendu de l’arbre de la connaissance, certes, mais cela valait-il plus de deux mille ans de tabous, d’asservissement et d’injonctions vestimentaires ? C’est cher payé, non? Alors Caroline décide à son tour de croquer la pomme et part sur les chemins d’une histoire écrite par et pour les hommes. Elle découvre qu’au fond, on dit toujours la même chose depuis des siècles. Avec, certes, quelques nuances rigolotes…

