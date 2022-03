Caroline Vigneaux croque la pomme Le Sabot d’Or Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Gilles

Caroline Vigneaux croque la pomme Le Sabot d’Or, 7 mai 2022, Saint-Gilles. Caroline Vigneaux croque la pomme

Le Sabot d’Or, le samedi 7 mai à 20:30

Après avoir ” quitté la robe ” dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden. À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance… Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe au Sabot d’Or pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux ! Le tout emballé dans des vannes radicales, car elle ne peut pas s’en empêcher. Nommée aux Molières 2019, catégorie Humour. Samedi 7 mai à 20 h 30 Humour – tout public – 1 h 30 De et avec Caroline Vigneaux Mise en scène : Caroline Vigneaux / musique : Maxime Desprez et Michaël Tordjman

Normal 32 €, réduit 24 €, abonné 23 €, carte Sortir ! 4 €

Après avoir ” quitté la robe ” dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden. Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles Autres Lieu Le Sabot d'Or Adresse Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Ville Saint-Gilles lieuville Le Sabot d'Or Saint-Gilles Departement Ille-et-Vilaine

Le Sabot d'Or Saint-Gilles Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gilles/

Caroline Vigneaux croque la pomme Le Sabot d’Or 2022-05-07 was last modified: by Caroline Vigneaux croque la pomme Le Sabot d’Or Le Sabot d'Or 7 mai 2022 Le Sabot d'Or Saint-Gilles Saint-Gilles

Saint-Gilles Ille-et-Vilaine