CAROLINE VIGNEAUX CROQUE LA POMME LA MERISE, 12 mars 2023 00:00, TRAPPES. CAROLINE VIGNEAUX CROQUE LA POMME Caroline Vigneaux. De 2023-03-12 à 2023-03-17 16:00. Tarif : 29.7 29.7 euros LA MERISE TRAPPES 78190 . ALTIGONE (1-L-R-2020-11255 ; 2-L-R-2020-11262 ; 3-L-R-2020-11258) présente: ce spectacle. Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Ève dans le jardin d'Eden. À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l'arbre de la connaissance… Comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés et s'installe sur scène pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux ! Ce troisième spectacle de l'artiste a été nominé aux Molières 2019 dans la catégorie Molière de l'humour. Caroline Vigneaux, texte & mise en scène Maxime Desprez & Michaël Tordjman, musique One Woman Prod, production Durée : 1h40.

