Caroline Vigneaux : Croque la pomme, 20 décembre 2022, .

Caroline Vigneaux : Croque la pomme



2022-12-20 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-20

6 30 Après avoir « quitté la robe » et délaissé son métier d’avocate pour les plateaux de théâtre, Caroline Vigneaux se retrouve aujourd’hui dans le jardin d’Eden et observe Ève croquer la pomme, le fruit défendu de la connaissance : « Ce qu’elle ne sait pas, c’est que ça va nous valoir 2 000 ans de tabous, d’asservissement et d’injonctions vestimentaires. »

D’une plume acérée, elle écrit un spectacle trffé d’anecdotes truculentes et de personnages attachants et en profite pour dévoiler quelques secrets

ancestraux.

Volubile, impétueuse, engagée, l’humoriste à succès nous

promet une soirée mémorable.

Nommée Molière de l’humour en 2019, Caroline Vigneaux s’empare avec finesse et autodérision de la cause des femmes depuis la nuit des temps.

