Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon CAROLINE VIGNEAUX Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

CAROLINE VIGNEAUX Centre d’art et de Culture, 14 décembre 2021, Meudon. CAROLINE VIGNEAUX

Centre d’art et de Culture, le mardi 14 décembre à 20:45

Après avoir fait tomber sa robe d’avocate pour devenir humoriste, Caroline Vigneaux croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance. Elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés et révèle tout au public. Elle plaide avec ardeur et jubilation la cause des femmes depuis la nuit des temps : d’Adam et Eve en passant par le Moyen Âge jusqu’à la loi Veil légalisant l’avortement. Son récit, construit autour de plusieurs anecdotes, lui permet de rendre hommage à des femmes telles que Giselle Halimi. Volubile et totalement décomplexée, Caroline Vigneaux transforme son spectacle en un plaidoyer servi par un humour bien pensé. **De et avec Caroline Vigneaux** **Mise en scène : Caroline Vigneaux** **Musique Maxime Desprez et Michaël Trodjman** _Jean Marc Dumontet porductions_

Tarif A – TP 39€ / TR133€ / TR2 18,50€ avec le pass liberté – TP 19,50€ / TR1 16,50€ / TR2 9,25€

Croque la pomme Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T20:45:00 2021-12-14T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre d'art et de Culture Adresse 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Centre d'art et de Culture Meudon