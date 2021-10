Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris CAROLINE SAGEMAN & MAJA BOGDANOVIĆ – CHOPIN LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

CAROLINE SAGEMAN & MAJA BOGDANOVIĆ – CHOPIN LE BAL BLOMET, 8 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 20h à 22h

“Caroline Sageman a désormais sa place aux côtés des plus grands, de Horowitz à Zimerman, tout près de Martha Argerich, dont elle partage la fougue dévastatrice” Programme autour de Frédéric CHOPIN CAROLINE SAGEMAN (piano) « Caroline Sageman a désormais sa place aux côtés des plus grands, de Horowitz à Zimerman, tout près de Martha Argerich, dont elle partage la fougue dévastatrice. Elle n’a pas appris la musique, elle y est née… » Arièle Buteaux A neuf ans, Caroline joue avec l’Orchestre de Radio France sur la scène de la Salle Pleyel avant de devenir la plus jeune lauréate du Concours Chopin de Varsovie à l’âge de dix-sept ans. Caroline Sageman n’a cessé depuis de se produire en concerts, et notamment en musique de Chambre avec ses amis, ce qu’elle aime par-dessus tout. Elle est aujourd’hui l’assistante de Jean-Marc Luisada à l’Ecole Alfred Cortot à Paris. MAJA BOGDANOVIĆ (violoncelle) Saluée par la critique internationale, notamment dans »The Strad magazine’’ qui lui consacre une critique élogieuse après son récital remarqué à Carnegie Hall, le magazine qualifie sa prestation comme « une perfomance d’une exceptionnelle beauté de son et d’une grande maturité d’interpretation, accompagnée d’une sûreté technique », Maja Bogdanovic continue de prouver au public du monde entier qu’elle est l’une des violoncellistes montantes d’aujourd’hui. Ses engagements l’amènent à faire ses débuts en soliste avec l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, le Berliner Symphoniker à la prestigieuse Philharmonie de Berlin, le Bergische Philharmonie, l’Orchestre Philharmonique de Slovénie, L’Orchestre Philharmonique de Macédoine, Orchestra del Teatro Civico Schio, Lubbock Symphony, ainsi que des concerts réguliers avec l’Orchestre Philharmonique de Belgrade et la SydenhamFestival Orchestra. Maja a obtenu un Premier Prix au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où elle a complété un troisième cycle avec Michel Strauss ainsi qu’en musique de chambre avec Itamar Golan et Pierre-Laurent Aimard. Après ses études à Paris, elle a poursuivi le cycle konzertexamen à l’Universität der Künste de Berlin avec Jens Peter Maintz, et s’est perfectionnée avec Bernard Greenhouse, Alban Gerhardt, Young-Chang Cho et Heinrich Schiff. Elle a été soutenue par la Fondation Groupe Banque Populaire (2004-2007) et la Fondation Safran. Maja Bogdanovic joue un violoncelle fait spécialement pour elle par le luthier français Frank Ravatin. Concerts -> Classique LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015 Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ Concerts -> Classique Musique

