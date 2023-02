CAROLINE POLACHEK SALLE PLEYEL, 18 février 2023, PARIS.

CAROLINE POLACHEK SALLE PLEYEL. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 44.0 à 48.4 euros.

Super ! (LR-2019-473) présente ce concert Caroline Polachek en concert le 18 février 2023 à la Salle PleyelDeux ans après avoir fait une entrée fracassante sur les playlists avec « Pang » – un album conçu comme un voyage intérieur luxuriant et éblouissant – Caroline Polachek est de retour avec le single contagieux « Bunny Is A Rider ». Elle dit elle-même de sa chanson : « Bunny Is A Rider est une jam d'été à propos de l'indisponibilité ». Bunny est glissant, impossible à saisir. Peut-être que c'est un fantasme, peut-être que c'est une mauvaise attitude. Mais n'importe qui peut être Bunny, au moins pendant trois minutes et dix-sept secondes.Son précédent album « Pang » était en haut des tops de fin d'année dans le monde, notamment sur Dazed, The Guardian, NPR, pour n'en nommer que quelques-uns. Le romantisme luxuriant et les styles vocaux acrobatiques du disque l'ont fermement établie comme l'une des auteures-compositrices-interprètes les plus singulières et captivantes d'une génération.Infos billetterie : Les billets achetés pour la première date initialement programmée le 21 octobre 2022 au Trianon auront en principe été remboursés et ne seront pas valables pour la nouvelle date du 18 février à la Salle Pleyel. En cas de problème concernant le remboursement d'un billet acheté pour le Trianon, merci de vous rapprocher de la plateforme de billetterie auprès de laquelle il a été acheté.

SALLE PLEYEL PARIS 252, RUE DU FG ST-HONORÉ Paris

Infos billetterie :

Les billets achetés pour la première date initialement programmée le 21 octobre 2022 au Trianon auront en principe été remboursés et ne seront pas valables pour la nouvelle date du 18 février à la Salle Pleyel.

En cas de problème concernant le remboursement d'un billet acheté pour le Trianon, merci de vous rapprocher de la plateforme de billetterie auprès de laquelle il a été acheté.

