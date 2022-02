CAROLINE PAR LES BALADINS DE LA VERZÉE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Ombrée d’Anjou 3 3 EUR Caroline, membre de la bourgeoisie londonienne, vit séparée de son marie depuis 10 ans, quand elle apprend la mort de celui-ci à des milliers de kilomètres d’elle. Que va dire son amant ? Tout public

Durée : 1h30 Pièce de théâtre « Caroline » proposée par les Baladins de la Verzée en février et mars 2022 au Petit théâtre de Pouancé. +33 6 87 06 40 00 Caroline, membre de la bourgeoisie londonienne, vit séparée de son marie depuis 10 ans, quand elle apprend la mort de celui-ci à des milliers de kilomètres d’elle. Que va dire son amant ? Tout public

Durée : 1h30 Pouancé Petit théâtre Ombrée d’Anjou

