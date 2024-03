Caroline Mayer la Caravelle Marseille, mercredi 27 mars 2024.

Caroline Mayer ♫JAZZ♫ Mercredi 27 mars, 21h00 la Caravelle

Début : 2024-03-27T21:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:30:00+01:00

Caroline Mayer, est une chanteuse suédoise, formée au piano classique dès son plus jeune âge. A 10 ans, elle entre à la prestigieuse “Adolf Fredrik” et se passionne pour le chant. Ce qui la conduira à se produire partout en Europe. Dès lors, elle décide de compléter sa formation à la “Bernstein School of Musical Theatre”.

Elle sera ici accompagnée par Patrick Ferné, contrebassiste solide qui allie précision rythmique et sens mélodique, tout en ayant un swing irréprochable. D’une grande souplesse d’adaptation dans divers contextes et d’une très belle sonorité, il joue avec divers artistes ( Kabbalah, BöGö, Erik Truffaz, Hugh Coltman, Tie Break, PinkNoColor… ). Ainsi, il a pu tourner dans différents clubs, festivals,salles de concerts en Europe et aux USA. Jon Soucasse, sera le second suédois du groupe, pianiste de formation classique et jazz, il est connu pour ses multiples collaborations (Cathy Heiting, Nicolas Cante, Emilie Lesbros… ).

Réservations: Tel. (00 33)4 91 90 36 64

Résa restaurant : anthony@hotel-marseille.pro

