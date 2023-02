CAROLINE LOEB DANS FRANCOISE PAR SAGAN LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1, 6 février 2023, PARIS.

CAROLINE LOEB DANS FRANCOISE PAR SAGAN LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-04-24 19:30. Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Pitch: D’après les interviews de Françoise Sagan, une heure d’intelligence, de sensibilité et d’émotion. Résumé : À partir des textes de ses interviews publiés chez Stock, Je ne renie rien, Caroline Loeb tisse un monologue sensible dans lequel l’auteure de Bonjour Tristesse se révèle avec toute sa tendresse, son intelligence féroce, et son humour subtil. Émouvante, drôle, lucide et implacable, Sagan nous parle de son amour absolu pour la littérature, de la fragilité des hommes, de l’importance du désir, de son dédain pour l’argent, de sa passion pour le jeu, et de la mort en embuscade. Accompagnée par Alex Lutz qui l’a mise en scène, la comédienne incarne de manière étonnante cette passionnée de la vie, toujours sur le fil du rasoir. Le spectacle a été nommé dans la catégorie “meilleur seul en scène” aux Molières 2018. Attention : spectacle en version anglaise les dimanches à 18H jusqu’au 6 novembre inclus, puis spectacle en version française.La séance du 23 octobre se jouera exceptionnellement en français.Crédits : Mise en scène: Alex Lutz Auteure: Françoise Sagan Adaptation : Caroline Loeb Interprète : Caroline Loeb Collaboration artistique : Sophie Barjac Décor : Valérie Grall Costume : Irié Musiques : Agnès Olier Lumières : Anne Coudret / Arnaud Le Dû Assistante : Noisette Photo: Richard Schroeder CAROLINE LOEB DANS FRANCOISE PAR SAGAN EUR24.0 24.0 euros

Votre billet est ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 PARIS 2 rue Saulnier 75009

LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS PRESENTE : ce spectacle. Pitch: D’après les interviews de Françoise Sagan, une heure d’intelligence, de sensibilité et d’émotion.

Résumé : À partir des textes de ses interviews publiés chez Stock, Je ne renie rien, Caroline Loeb tisse un monologue sensible dans lequel l’auteure de Bonjour Tristesse se révèle avec toute sa tendresse, son intelligence féroce, et son humour subtil. Émouvante, drôle, lucide et implacable, Sagan nous parle de son amour absolu pour la littérature, de la fragilité des hommes, de l’importance du désir, de son dédain pour l’argent, de sa passion pour le jeu, et de la mort en embuscade. Accompagnée par Alex Lutz qui l’a mise en scène, la comédienne incarne de manière étonnante cette passionnée de la vie, toujours sur le fil du rasoir. Le spectacle a été nommé dans la catégorie “meilleur seul en scène” aux Molières 2018.

Attention : spectacle en version anglaise les dimanches à 18H jusqu’au 6 novembre inclus, puis spectacle en version française.

La séance du 23 octobre se jouera exceptionnellement en français.



Crédits :

Mise en scène: Alex Lutz

Auteure: Françoise Sagan

Adaptation : Caroline Loeb

Interprète : Caroline Loeb

Collaboration artistique : Sophie Barjac

Décor : Valérie Grall

Costume : Irié

Musiques : Agnès Olier

Lumières : Anne Coudret / Arnaud Le Dû

Assistante : Noisette

Photo: Richard Schroeder

.2023-04-24.

Votre billet est ici