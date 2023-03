Caroline Loeb chante Sagan – Festival Paroles, 1 avril 2023, Vieux-Moulin .

11 Rue des Étangs de Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

2023-04-01 – 2023-04-01

CAROLINE LOEB CHANTE SAGAN

Caroline Loeb est comédienne, chanteuse et auteure.

Elle est notamment connue pour avoir interprété dans les années 80 le tube C’est la ouate.

Depuis, elle explore la mise en scène, l’écriture et le jeu. Chiche, Caroline Loeb revient en chanteuse! Après le succès critique et public de Françoise par Sagan, mis en scène par Alex Lutz, et la sortie d’un nouvel album autour de l’auteure de Bonjour tristesse, elle remonte sur scène. Avec des textes de Sagan et de paroliers illustres, elle renoue avec le Cabaret. Ses chansons parlent de l’amour des mots, du succès qui foudroie ou de la fragilité des amours…

Avec sa gouaille et son bagout, Caroline Loeb nous raconte ses folles années Palace ou sa rencontre avec Arletty. Elle revient plus joyeuse et libre que jamais.

19h– Orangerie de Saint-Pierre en Chastres

60350 Vieux-Moulin

