Caroline Keane & Tom Delany La Péniche spectacle, 26 mars 2022, Rennes.

Caroline Keane & Tom Delany

La Péniche spectacle, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

Jouant de la musique traditionnelle irlandaise sur concertina et uilleann pipes, ce jeune duo énergique revendique une authentique expression musicale au-delà de leurs années. Leur jeu est une puissant incarnation de la tradition, associé à une pure passion musicale. Caroline et Tom ont tous deux grandi dans des maisons remplies de musique traditionnelle. Dès son plus jeune âge, Caroline a été exposée à la richesse de la musique traditionnelle de West Limerick et de Sliabh Luachra, une influence qui est devenue la pierre angulaire de son style unique de concertina vibrant, passionné et émotif. De père irlandais et de mère française, Tom a acquis sa musicalité par osmose, né et élevé dans un riche environnement de musique irlandaise. Inspiré ce ces voyages, son jeu rythmique est puissant et audacieux. Depuis 2010, le duo a fait de nombreuses tournées, se produisant en Europe, au Canada, en Amérique et en Australasie. Leur musique reflète leurs personnalités amusante, vibrante et remplie de cœur et d’âme.

La Péniche spectacle 30 quai Saint cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:00:00