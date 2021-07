Caroline Keane et Tom Delany péniche spectacle, 26 mars 2022-26 mars 2022, Rennes.

Caroline Keane et Tom Delany

péniche spectacle, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

Ce jeune duo arrive tout droit de la côte Ouest de l’Irlande. Leur musique dynamique explore le répertoire traditionnel à travers leurs instruments respectifs : le concertina pour Caroline Keane et le uilleann pipes pour Tom Delany. Ils vous entrainent avec fouge dans les réels du comté de Clare et les barndances de Limerick, sans oublier les entraînants slides de la péninsule de Dingle. Tous deux ont grandi au contact de la musique traditionnelle. Caroline originaire de Limerick, a débuté à sept ans par le tin whistle et s’est produit dès quinze ans à l’échelle nationale et internationale. Tom, quant à lui, a grandi en France d’un père irlandais et d’une mère française. Il s’est initié très vite au tin whistle, avant de se tourner vers le uilleann pipes, sous l’influence de Paddy Keenan et Davy Spillane. Ils se sont rencontrés en 2010 à l’Université de Limerick, où ils étudiaient la musique traditionnelle et ont très rapidement découvert leur passion commune : une musique irlandaise dynamique, expressive et intense qui enivre de plaisir ! Un duo rempli d’âme et de passion pour une musique extrêmement vivante.

Payants (12.5€ – 14€)

Musique du Monde – Irlande

péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T21:00:00