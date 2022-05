CAROLINE GARCIA – GRAVURES ET MONOTYPES, 5 mai 2022, .

CAROLINE GARCIA – GRAVURES ET MONOTYPES

2022-05-05 – 2022-05-29

Graver, imprimer, c’est laisser une trace, une empreinte, c’est partager une «impression», un sentiment, c’est agir sur la surface sensible. Sur le fil entre abstraction et figuration, inspiré par la nature, le travail de Caroline Garcia se situe dans l’évocation du rapport entre le vide et le plein, entre le blanc et le noir…

Exposition proposée en préambule des journées Artpage

Rencontre-vernissage le jeudi 5 mai à 18h

Visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Gratuit / Tout public

