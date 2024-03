CAROLINE ESTREMO ROYAL COMEDY CLUB Reims, mercredi 30 octobre 2024.

En Rodage (Normalement)« Au bout de six mois de mariage, je suis partie avec Elodie, ma meilleure amie et témoin… Qui elle-même, était mariée au meilleur ami de mon mari. Du coup…Je vous raconte ? »Après avoir raconté son histoire d’infirmière « urgentiste » dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène… Normalement.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-10-30 à 20:00

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51