Caroline Estremo J’aime Les Gens ! – L’Européen (Paris) L’EUROPEEN, 6 juin 2023, PARIS.

Caroline Estremo J’aime Les Gens ! – L’Européen (Paris) L’EUROPEEN. Un spectacle à la date du 2023-06-06 à 21:30 (2023-04-04 au ). Tarif : 29.5 à 29.5 euros.

Houpette Girl Prod & La Prod (L.2-1084220 & 3-1084221) présentent CE SPECTACLE CAROLINE ESTREMOJ’AIME LES GENS !« Paris, je ne vous lâche plus ! Il parait que vous en redemandez ? Ok, Ok, je continue l’aventure parisienne alors. Vous l’aurez voulu : Rendez-vous à l’Européen à partir du 4 d’Avril. On se donne rendez-vous une fois par mois, comme les ragnagnas ! (Promis, mon spectacle est beaucoup plus drôle). Le poutou, Caro. »Enchainant les complets pendant 4 mois à La Nouvelle Seine, Caroline Estremo s’installe à L’Européen ! Quand la légèreté de ton, sert la gravité du sujet. Caroline Estremo est infirmière aux Urgences de Toulouse. Elle choisit l’humour pour se raconter sur scène. Un Seule-en-scène où on croise les acteurs de la vie hospitalière, et dans lequel tout le monde en prend pour son grade : les décideurs bien sûr, mais aussi les patients « qui viennent aux Urgences comme on passe au Drive du Macdo », Et finalement, les soignants eux-mêmes ! Conseillera-t ’elle à ses filles de faire ce métier ? La réponse sur scène à L’Européen à Paris, et dans plus de 80 villes de France. Parce que quand on rit on est plus beau que quand on pleure », Caroline Estremo persiste et signe sa déclaration d’humour et d’amour à la Profession Caroline Estremo Caroline Estremo

Votre billet est ici

L’EUROPEEN PARIS 5, RUE BIOT Paris

Houpette Girl Prod & La Prod (L.2-1084220 & 3-1084221) présentent CE SPECTACLE

CAROLINE ESTREMO

J’AIME LES GENS !



« Paris, je ne vous lâche plus ! Il parait que vous en redemandez ? Ok, Ok, je continue l’aventure parisienne alors. Vous l’aurez voulu : Rendez-vous à l’Européen à partir du 4 d’Avril. On se donne rendez-vous une fois par mois, comme les ragnagnas ! (Promis, mon spectacle est beaucoup plus drôle). Le poutou, Caro. »

Enchainant les complets pendant 4 mois à La Nouvelle Seine, Caroline Estremo s’installe à L’Européen !

Quand la légèreté de ton, sert la gravité du sujet.

Caroline Estremo est infirmière aux Urgences de Toulouse. Elle choisit l’humour pour se raconter sur scène. Un Seule-en-scène où on croise les acteurs de la vie hospitalière, et dans lequel tout le monde en prend pour son grade : les décideurs bien sûr, mais aussi les patients « qui viennent aux Urgences comme on passe au Drive du Macdo », Et finalement, les soignants eux-mêmes ! Conseillera-t ’elle à ses filles de faire ce métier ? La réponse sur scène à L’Européen à Paris, et dans plus de 80 villes de France. Parce que quand on rit on est plus beau que quand on pleure », Caroline Estremo persiste et signe sa déclaration d’humour et d’amour à la Profession

.29.5 EUR29.5.

Votre billet est ici