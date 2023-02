CAROLINE ESTREMO – INFIRMIERE SA MERE SALLE POIREL, 3 mai 2023 00:00, NANCY.

CAROLINE ESTREMO – INFIRMIERE SA MERE CAROLINE ESTREMO INFIRMIERE SA MERE. Un spectacle à la date du 2023-05-03 au 2024-01-25 20:00. Tarif : 19.0 29.0 euros.

SALLE POIREL NANCY Meurthe-et-Moselle . A l’heure où les grèves d’urgentistes se multiplient et font la Une, Caroline Estremo a choisi le rire pour faire réagir! Un one woman show très actuel pour sensibiliser le grand public aux réalités des services d’urgences mais aussi une véritable déclaration d’amour et d’humour à la profession !« J’avais entamé des études de droit pour faire enrager ma mère qui était infirmière, puis j’ai finalement suivi sa voie. Mais ce que je rêve de faire depuis que je suis gamine, c’est de monter sur scène ». Infirmière… Sa mère n’en revient toujours pas ! 7 ans que Caroline Estremo travaille aux urgences de Toulouse, mais aucun Docteur Mamour à l’horizon, pas même une maladie tropicale inconnue… et encore moins d’accident de bus de touristes chinois hémophiles ! Vous êtes déçus ? Exit Grey’s Anatomy, Docteur House et autre Good Doctor ! Quand la réalité dépasse la fiction, bienvenue aux urgences version réalité augmentée ! Caroline vous ouvre les portes du service le plus excitant du monde ! Prêts à découvrir l’envers du décor ?Sautez dans ses Crocs et laissez-vous guider par l’infirmière la plus atypique de France ! Révélée au grand public par ses vidéos buzz, saluée par les médias lors de la parution de son livre #Infirmière, découvrez enfin sur scène l’univers drôle et tendre de Caroline Estremo.. Caroline Estremo

