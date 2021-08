Caroline Estremo – “Infirmière sa mère !” Espace Richelieu, 8 octobre 2021, Saint-Denis-la-Chevasse.

Caroline Estremo – “Infirmière sa mère !”

Espace Richelieu, le vendredi 8 octobre à 20:30

Alors voilà, on m’a dit de pitcher mon spectacle pour donner envie aux gens de venir me voir sur scène. Et c’est Là que j’ai paniqué. J’ai regardé ma femme qui m’a dit ” Débrouille-toi “, puis j’ai regardé ma mère qui m’a dit ” De toute façon tu ne m’écoutes jamais “. Et c’est vrai que je ne l’écoute pas ma mère, pourtant je la revois encore me dire : ” Infirmière aux Urgences .. tu es sûre de toi meuf ? ” [Bon en vrai elle n’a pas dit meuf ]. Je suppose qu’elle tentait de me prévenir et de me préparer à… À quoi ? Accrochez-vous, je vous raconte Infirmière sa mère ou l’histoire d’une monumentale claque in my face. Prêts ? Oui ?!…Parce que moi je ne l’étais pas ! Caroline Estremo

Plein tarif : 17€ / Tarif réduit : 14€

One-women show

Espace Richelieu 5 place Richelieu, Saint Denis La Chevasse Saint-Denis-la-Chevasse Vendée



