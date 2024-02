CAROLINE ESTREMO EN RODAGE NORMALEMENT LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, vendredi 25 octobre 2024.

En Rodage (Normalement) « Au bout de six mois de mariage, je suis partie avec Elodie, ma meilleure amie et témoin…Qui elle-même, était mariée au meilleur ami de mon mari. Du coup…Je vous raconte ? » Après avoir raconté son histoire d’infirmière « urgentiste » dans plus de 200 villes, et avoir rempli le Zénith de Toulouse pour la dernière, Caroline Estremo revient avec un nouveau Seule-en scène…Normalement.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-10-25 à 21:30

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13