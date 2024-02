CAROLINE ESTREMO EN RODAGE CAROLINE ESTREMO EN RODAGE (NORMALEMENT) STUDIO 55 Toulouse, samedi 14 décembre 2024.

Après Infirmière sa mère et J’aime les gens! , le nouveau Seule-en-scène de l’humoriste toulousaine Caroline Estremo. Au bout de six mois de mariage je suis partie avec Elodie, ma meilleure amie et témoin de mariage… Qui elle-même, était mariée au meilleur ami de mon mari.Du coup … Je vous raconte ?

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-12-14 à 21:00

STUDIO 55 55, AVENUE LOUIS BREGUET 31400 Toulouse 31