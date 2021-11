Caroline Corbasson – Pollen Galerie l’inlassable, 3 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

Depuis plusieurs années, Caroline Corbasson explore des techniques alternatives de tirage photographique tel que le tirage sur verre (gélatino bromure d’argent) ou celui au charbon direct.

En 2020, suite à une résidence qu’elle réalise au sein du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, celui-ci lègue à Caroline Corbasson une archive photographique composée de 42 plaques de verre et 71 négatifs argentiques. Ces documents témoignent d’observations astronomiques réalisées entre 1962 et 1978. Les négatifs, aujourd’hui obsolètes et non exploitables scientifiquement, étaient restés rangés dans des boîtes depuis plusieurs dizaines d’années. Réserve (titre de travail), évoque à la fois le lieu où était remisée cette archive d’une richesse infinie, et porte un sens double; on appelle « réserve de ciel étoilé » une zone où le ciel nocturne est observable à l’œil nu. Caroline Corbasson construit aujourd’hui en collaboration avec Andrea Montano un projet d’envergure pour rendre hommage à cette archive. Faire revivre ces images du ciel lointain en les exploitant sous des formes nouvelles, détachées de toute exigence scientifique.

En 2017, elle réalise avec le soutien du CNRS et du laboratoire d’astrophysique de Marseille, un film expérimental à l’observatoire Européen austral dans le désert d’Atacama.

En 2018, elle prend part à une résidence au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille dont résulteront une publication, un second film et une exposition au fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille en 2019, communément intitulés « À ta recherche ». Son premier ouvrage monographique, sidereal, est publié en 2017 par Monteverita Publishing, et son second, à ta recherche, en 2019 par Visions Particulières Press.

Galerie l’inlassable 18 rue Dauphine Paris 75006

