Last resort ( 30′) duo des hauts et des bas de france (Emilien Leroy & Caroline Beuret) ressorts amplifiés et larsen cathodique amorce de la fête du black out Rotterdrame (12′) ‘Immobiles sur l’horizon et ressemblant dans le lointain à d’innocentes miniatures, des tankers géants voguaient vers les hémisphères cruels, emportant dans leurs flancs alourdis la substance vitale aux parfaits génocides.’ Albert Cossery Une ambition dans le désert 1984 Aliaga (27′) turkish ship breaking music 19h00 > 22h • Entre trois et six euros

Entre 3 & 6€

♫♫♫

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-02-05T19:00:00 2022-02-05T22:00:00