Carolina Katun LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Carolina Katun LE BAL BLOMET, 30 novembre 2022, Paris. Le mercredi 30 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Plein Tarif : 25 EUR tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 20 EUR

« Elle a cette voix de moire, au grain voilé, au phrasé lent et chavirant, capable de charrier la plus profonde mélancolie avec un calme qui agit comme un baume… » Révélée en 2018 avec un premier album salué par la critique, la chanteuse mexicano-suisse Carolina Katún est de retour avec un nouveau répertoire et une nouvelle formation. Constitué de Pierre Perchaud à la guitare, Arthur Alard aux percussions et Laura Caronni au violoncelle, ce nouveau groupe aux couleurs world et Chanson nous emmène dans un univers à la fois poétique et poignant, mais aussi engagé à travers des chansons puissantes et délicates. Fruit de compositions dont les textes évoquent notamment l’acceptation des diversités de genre, l’humanisme et la prise de conscience des enjeux écologiques, ce nouvel opus sortira en octobre 2022 chez Jazzland, le label de Bugge Wesseltoft. Son premier album « Al Silencio » (octobre 2018 chez Jazzland) était œuvre métissée, une redécouverte, entre autres, de chansons emblématiques du répertoire latino-américain. Ce nouveau projet met en exergue la voix profonde de Carolina Katun, qui souhaite ici s’engager sur des sujets qui lui tiennent à cœur, mais toujours avec sa touche unique, mêlant à merveille les sonorités latino-américaines aux notes de jazz, l’intensité et la poésie. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

