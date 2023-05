Carole Simard-Laflamme La Maison de l’architecture Ile-de-France, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

JE SUIS CATHÉDRALE / Installation / Œuvre architecturale à explorer au rythme des vibrations visuelles et sonores.

Carole Simard-Laflamme est née à Baie-Saint-Paul (Québec). Après une formation en architecture, elle obtient une maîtrise en muséologie (Université de Montréal). En 1989, elle représente le Canada lors de l’International Textile Compétitions (Kyoto).

JE SUIS CATHÉDRALE sera présentée dans la Chapelle de l’ancien Couvent des Récollets. Cette œuvre, constituée de 12 rangées, mesure 4m x 6m x 12m. Placée au sol ou en hauteur, l’œuvre devient un habitat, une véritable vêture architecturale. Le visiteur circule à l’intérieur ou au dessous et découvre les vibrations successives des couleurs et des textures qui bougent délicatement au passage, au son d’une musique et aux variations d’un éclairage magique.

En partenariat avec la Maison de l’architecture Ile-de-France, et le Conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France et Hénéo – Résidence des Récollets.

La Maison de l’architecture Ile-de-France 148 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

Contact : http://www.maisonarchitecture-idf.org/ https://www.facebook.com/maisonarchitecture.idf/?ref=bookmarks

