Carole Pelé + Gatha Les trois baudets, 1 juin 2022, Paris.

Le mercredi 01 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant

Le 1er juin, Les trois Baudets vous propose deux concerts : Carole Pelé et Gatha. Prenez vos places !

Gatha

Avec son surnom d’enfance, qui rappelle un poème bouddhiste, son violoncelle en mains et son arc-en-ciel d’expériences et de références, l’artiste a de quoi captiver notre attention. Et c’est dans l’écrin d’une pop dense et lascive, en français dans le texte qu’elle a trouvé sa voix.

Carole Pelé

Que ce soit en rappant, en parlant, en chantant ou en chuchotant, Carole Pelé livre ses doutes, ses révoltes, ses espoirs et ses colères sans se donner d’excuses. Face à la peur de son ombre, elle transcende ses petits riens du quotidien grâce son flow d’écriture automatisée et ses backs et fait de sa trap une performance universelle.

Les trois baudets 64 boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/gatha-2-carole-pele-1

Les Trois Baudets