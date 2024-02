Carole Labarre et Virginia Pésémapeo Bordeleau – Voix de femmes autochtones Centre Culturel Canadien Paris, lundi 18 mars 2024.

Le lundi 18 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Le Centre culturel canadien vous convie à une rencontre autour de récits et d’histoires de femmes autochtones : un regard croisé entre l’autrice innue Carole Labarre et la romancière et peintre métisse crie Virginia Pésémapeo Bordeleau.

Carole Labarre s’inspire de l’histoire de son peuple et cherche, par son écriture et sa poésie, à sublimer sa culture et à donner la parole aux Aînés. Son premier roman L’or des mélèzes (Mémoire d’encrier, 2023) dresse une série de portraits à l’écriture épurée, de moments de vie et d’instantanés lumineux et poignants à travers l’histoire de sa communauté, de sa famille et de son aînée Pishimuss.

Virginia Pésémapeo Bordeleau construit une œuvre littéraire sensible dans laquelle famille et territoire, animaux mythiques et plantes et rochers forment un monde organique, chargé d’une énergie sans cesse renouvelée : des livres puissants, tendres et lumineux où il est aussi question de rencontres, d’altérité, de désir et d’avenir.

Cette rencontre sera animée par Marie Jouvin, journaliste pour Lire Magazine et fondatrice du blog Trouble Bibliomane. Elle sera suivie par une séance de ventes et de signatures assurée par la Librairie du Québec à Paris.

En collaboration avec les éditions Mémoire d’encrier et en regard du festival Paroles Autochtones à Nantes.

Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Carole Labarre (Crédits : Jennifer Fontaine) et Virginia Pésémapeo Bordeleau