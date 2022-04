Carole Boyer – Concert Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: 68290

Masevaux-Niederbruck

Carole Boyer – Concert Masevaux-Niederbruck, 4 juin 2022, Masevaux-Niederbruck. Carole Boyer – Concert Masevaux-Niederbruck

2022-06-04 20:00:00 – 2022-06-04 22:00:00

Masevaux-Niederbruck 68290 Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Carole Boyer, auteure interprète strasbourgeoise, nous propose, avec sa formation quartet, un concert qui s’articule autour de son nouvel album latino “Viajera”, inspiré par ses voyages et découvertes en Amérique du Sud et Espagne : Guajira nostalgique, boléro romantique, tango électro en hommage à Frida Kahlo,chacha endiablé teinté d’auto dérision, rythmes caribéens chaloupés. Une riche palette de sons, une invitation à un voyage musical authentique aux confins des terres latines. Carole Boyer, auteure interprète strasbourgeoise, nous propose, avec sa formation quartet, un concert qui s’articule autour de son nouvel album latino “Viajera”, inspiré par ses voyages et découvertes en Amérique du Sud et Espagne. Une riche palette de sons, une invitation à un voyage musical authentique aux confins des terres latines. +33 3 89 82 41 99 Carole Boyer, auteure interprète strasbourgeoise, nous propose, avec sa formation quartet, un concert qui s’articule autour de son nouvel album latino “Viajera”, inspiré par ses voyages et découvertes en Amérique du Sud et Espagne : Guajira nostalgique, boléro romantique, tango électro en hommage à Frida Kahlo,chacha endiablé teinté d’auto dérision, rythmes caribéens chaloupés. Une riche palette de sons, une invitation à un voyage musical authentique aux confins des terres latines. Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Office de tourisme de Masevaux Système d’informations touristique AlsaceSystème d’informations touristique Alsace

Détails Catégories d’évènement: 68290, Masevaux-Niederbruck Autres Lieu Masevaux-Niederbruck Adresse Ville Masevaux-Niederbruck lieuville Masevaux-Niederbruck Departement 68290

Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck 68290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/masevaux-niederbruck/

Carole Boyer – Concert Masevaux-Niederbruck 2022-06-04 was last modified: by Carole Boyer – Concert Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck 4 juin 2022 68290 Masevaux-Niederbruck

Masevaux-Niederbruck 68290