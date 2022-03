CAROL ROBINSON ET SERGE TEYSSOT-GAY La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

CAROL ROBINSON ET SERGE TEYSSOT-GAY La Marbrerie, 6 avril 2022, Montreuil.

Clarinette basse électrique et guitare électrique : de cette alliance émane une musique autant poignante que déchirante. Pendant 55’ les auditeurs seront basculés par un flux de vibrations, d’impulses, de vagues de sons, d’expression. Il y aura parfois quelques mots, mais surtout une fusion de timbres inattendue, très douce, ou aérienne, ou au contraire rugueuse, dure, ou arrachée. Effluves (d’avril) Dédales (d’intérieur) Heurts (et périls) Robinson et Teyssot-Gay se sont rencontrés à l’Abbaye de Royaumont lors de la production Slam et Souffle. Peu importent leurs formations divergentes, leur complicité musicale fut une évidence, développée par la suite dans le groupe Interzone Extended. Des dizaines de concerts plus tard, en plus de jouer en duo, ils créent des musiques pour la danse et conçoivent des formes de spectacles musicaux hybrides. La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100 Contact : https://lamarbrerie.fr/carol-robinson-et-serge-teyssot-gay/ https://www.facebook.com/events/509593290527618/ Concert;Musique

