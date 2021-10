Arles Librairie Actes Sud Arles, Bouches-du-Rhône Carol Ann et Patrick de Carolis, “Bianca l’âme damnée des Médicis” Librairie Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Le 5 juin 1578, le grand-duc de Toscane François Ier de Médicis épouse Bianca Cappello, son amour de jeunesse et sa maîtresse, n’hésitant pas à outrager sa famille, opposée à cette union. Dix ans plus tard, alors que le couple profite des douceurs de l’automne toscan dans le Palazzo de Poggio à Caiano, François et Bianca décèdent mystérieusement à deux jours d’intervalle.

Rencontre avec Carol Ann et Patrick de Carolis autour de leur roman “Bianca l’âme damnée des Médicis Librairie Actes Sud 47 rue du Docteur-Fanton 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

