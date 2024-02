Carnval des enfants Molsheim, samedi 2 mars 2024.

Cavalcade dans les rues de la ville, spectacle et goûter

Cette année, le comité des fêtes de la ville de Molsheim propose un carnaval pour les enfants.

Cette année le carnaval est sur le thème les « Jeux Olympiques », avec la compagnie Tontonballons, le Théâtre de la Chimère et Les Riedesser Wagges de Riedisheim !

Départ de la cavalcade à travers les rues de la ville à 14h30, spectacle « Jazz fait son cirque » et goûter à l’issue du défilé à l’hôtel de la Monnaie.

N’oubliez pas votre déguisement ! EUR.

Début : 2024-03-02 14:15:00

fin : 2024-03-02

6 rue de la Monnaie

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est comfete.molsheim@orange.fr

