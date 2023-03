Nuit des musées « La sorcière de Bercé » Carnuta Jupilles Catégories d’Évènement: Jupilles

Sarthe

Nuit des musées « La sorcière de Bercé » Carnuta, 13 mai 2023, Jupilles. Nuit des musées « La sorcière de Bercé » Samedi 13 mai, 19h00 Carnuta Gratuit sur réservation Connaissez-vous l’histoire de Fabula ? Elle était la sorcière de Bercé, elle adorait se promener la nuit à travers les bois et écoutait la nature lui parler. Elle connaissait tous les secrets pour faire de savants mélanges et créer des potions magiques. Partons à la quête des ingrédients pour nous aussi fabriquer une potion. Sur réservation. Carnuta 2 rue du bourg ancien 72500 Jupilles Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.carnuta.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00 Carnuta

Détails Catégories d’Évènement: Jupilles, Sarthe Autres Lieu Carnuta Adresse 2 rue du bourg ancien 72500 Jupilles Ville Jupilles Departement Sarthe Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Carnuta Jupilles

Évènements liés

Carnuta Jupilles Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jupilles/

Nuit des musées « La sorcière de Bercé » Carnuta 2023-05-13 was last modified: by Nuit des musées « La sorcière de Bercé » Carnuta Carnuta 13 mai 2023 Carnuta Jupilles Jupilles

Jupilles Sarthe