Exposition [En]quête d’insectes Carnuta, 1 mai 2023, Jupilles.

C’est une exposition ludique et interactive,scientifique et immersive. À travers 6 totems, vous êtes invités à découvrir le monde des insectes, la biodiversité qui nous entoure et toute son importance.

Connaissez-vous réellement les insectes ?

A quoi les reconnait-on ?

Pourquoi les observe-t-on souvent près des fleurs ? Et pourquoi sont-ils si petits ?

Que mangent-ils ? Et nous, pouvons-nous les manger ?

Comment se déplacent-ils ? Ont-ils tous des ailes ?

Se reproduisent-ils comme les humains ?

Et pour communiquer, quelles sont leurs techniques ?

Mille et une questions que vous vous posez sur les insectes trouveront leurs réponses.

Venez jouer à l’entomologiste, prenez-vous pour un insecte, découvrez le protocole de

l’Opération Papillons, construisez des insectes en 3D, chaussez vos lunettes et observer le

monde autrement, retrouvez l’odeur préférée d’Arion le papillon, découvrez les super-pouvoirs

des insectes.

Carnuta 2 rue du bourg ancien 72500 Jupilles Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire http://www.carnuta.fr

