Visite de Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt Carnuta, 1 mai 2023, Jupilles. Visite de Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt 1 – 31 mai Carnuta Tarif plein : 6€ / Tarif réduit : 3.50€ / Gratuit pour les -7ans Carnuta est un lieu ludique et interactif situé dans le village de Jupilles, au cœur de la forêt de Bercé, en Sarthe. Cet espace vous propose une découverte du monde forestier pour petits et grands.Petits et grands, venez voyager au milieu des hauts chênes centenaires de la forêt de Bercé tout en éveillant vos cinq sens.

Images, sons, films, maquettes, jeux… Carnuta n’est pas un musée comme les autres! Soyez curieux et venez à la rencontre des hommes, des arbres et des animaux qui peuplent cette forêt! Carnuta 2 rue du bourg ancien 72500 Jupilles Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.carnuta.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

