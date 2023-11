Le Monde Du Silence Gueule ! L’ARTEA Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Le Monde Du Silence Gueule ! L'ARTEA, 25 novembre 2023, CARNOUX EN PROVENCE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30. Tarif : 26.0 à 26.0 euros. ESPACE MICHEL SIMON présente ce spectacle. Les habitants des Océans organisent un plateau de stand-up pour venir s'adresser aux humains. Du minuscule picoplancton, à la majestueuse baleine, ils vous expliquent le fonctionnement du grand bleu. Un spectacle pour apprendre, comprendre, rire et s'émerveiller.Accès Handicapés en Orchestre. Le placement n'est plus garanti 3 mn avant le début du spectacle. MODE D'ACCÈS EN RER : Ligne A, arrêt « Noisy-le-Grand –Mont-d'Est » (15 min depuis Nation), puis bus ou 10 min à pied depuis la gare. EN BUS : Lignes 303, 310, 320, arrêt « Espace Michel-Simon ». EN VOITURE : Arrivée par l'Autoroute A4, Dans le sens Paris-province, direction Metz-Nancy, sortie n°8 « Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne » Dans le sens province-Paris, sortie n°9 « Noisy-le-Grand », puis centre-ville. STATIONNEMENT : Parking gratuit, en sous-sol du théâtre, les soirs de spectacle (ouvert 1 h 30 avant la représentation) ou parking Indigo, 12 bis avenue Émile-Cossonneau. Numéro de téléphone accès PMR: 01 49 31 02 02 Julia Duchaussoy, Pierre-François Martin-Laval, Franck LORRAIN

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence L'ARTEA Avenue Cardinal Lavigerie CARNOUX EN PROVENCE

