Carnoux-en-Provence Carnet de balade urbaine « Carnoux-en-Provence » Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence, 15 septembre 2023, Carnoux-en-Provence. Carnet de balade urbaine « Carnoux-en-Provence » 15 septembre – 15 octobre Carnoux-en-Provence Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/ Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Le carnet « Carnoux-en-Provence » vous raconte l’éclosion d’une ville. A Carnoux-en-Provence, vous ne trouverez pas de ruelles pavées, de maisons médiévales ni d’églises romanes. Cette ville n’est pas comme les autres, elle a été bâtie dans les années 1960. Mais pourquoi bâtir une nouvelle ville en Provence? Et surtout… pour qui ? Partez à la découverte de ce chantier titanesque ! Construire une nouvelle ville sur un territoire entre Marseille et Cassis n’est pas de tout repos… Aiguisez votre regard afin de mieux comprendre l’architecture et la composition de la ville. Cette ville jeune est chargée d’histoires de ses habitants : des français rapatriés du Maroc, de Tunisie et d’Algérie venus à Carnoux-en-Provence pour un nouveau départ. Ce carnet vous propose une balade dans le centre-ville de Carnoux et un chemin de retour dans la pinède au Sud de la ville. Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/ Retrouvez la collection des 24 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence 13470 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux[](%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/carnoux/)[/](http://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/) »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

Cie des rêves urbains

