CARNON LATIN FESTIVAL

2022-06-24 – 2022-06-24 18h30 : Initiation de danse latine avec danseurs professionnels.

21h : Concert du groupe Marakay.

Kiosque – Port de Plaisance (Carnon)

Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 67 50 51 15 Initiation de danse latine avec danseurs professionnels suivi d’un concert du groupe Marakay 18h30 : Initiation de danse latine avec danseurs professionnels.

Renseignements à l'Office de Tourisme : 04 67 50 51 15

