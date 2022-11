Carnival, le rêve d’un ogre ridicule, au Cirque Électrique Le Cirque Electrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Carnival, le rêve d'un ogre ridicule, au Cirque Électrique
Le Cirque Electrique, 19 novembre 2022, Paris.

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

Du samedi 17 décembre 2022 au jeudi 22 décembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

Du samedi 19 novembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h00

. payant À partir de 11€ Le Cirque Électrique présente la nouvelle édition de son spectacle pour enfants Carnival du 19 novembre au 11 décembre. Que Faire à Paris vous fait gagner 5×2 places pour ce spectacle où la magie opère toujours ! Carnival, c’est un conte de cirque d’Eugène Durif avec des personnages grotesques faits de plastique, pantins de colle et de pétrole d’or. C’est un cirque automate où fildefériste, jongleur, contorsionniste, clown, trapéziste, roue Cyr… se jouent d’un manège d’animaux en toc. De la musique mécanique interprétée par deux musiciens entourés par un orchestre de mannequins arlequins. Un conte désuet et pastel. Une note de peinture. Une fête foraine pixel. Un hymne aux saltimbanques. En route, mauvaise troupe ! Textes : Eugène Durif – Mise en scène : Hervé Vallée – Musique live originale : Cirque Electrique Band – Costumes : Antonin Boyot-Gellibert – Illustration : Kiki Picasso Après le show : Free kids party, bar à sirops, crêpes à gogo, c’est la fête ! Enfants, sortez vos parents et munissez-vous de chaussettes usagées ! Retour sur une des dernières éditions: Jeux-concours : 5×2 places le samedi 3 décembre pour le spectacle Carnival, au Cirque Électrique du 19 novembre au 11 décembre 2022. Vous avez jusqu’au jeudi 17 novembre midi pour tenter votre chance ! Notre reportage au Cirque Électrique : Dans les coulisses du Cirque Electrique Actualité Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/421776676678303 0954544724 reservation@cirque-electrique.com https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://www.facebook.com/CirqueElectrique.Paris https://cirque-electrique.com/events/carnival/

