Carnival in New Orleans avec JAMBALAYANS la scene Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Carnival in New Orleans avec JAMBALAYANS la scene, 24 février 2022, Aix-en-Provence. Carnival in New Orleans avec JAMBALAYANS

la scene, le jeudi 24 février à 19:30

Soirée CARNIVAL in New Orleans ! Avec le groupe live JAMBALAYANS 17 h : Ouverture des portes 19h30 et + : Le JAMBALAYA de TITOU & LULU Connaissez-vous le jambalaya ? Pour cette soirée a thème, Titou & Lulu vous propose la recette du jambalaya comme à la Nouvelle-Orléans.. Êtes-vous prêt pour ce voyage au cœur de la cuisine cajun ? C’est parti ! 10 € la part ! 20h30 : JAMBALAYANS Music band * Jambalayans n’est pas né à la Nouvelle Orléans et ne vit pas dans le bayou (mais pas loin de la Camargue, c’est tout comme…). Pourtant les musiciens de ce groupe savent si bien restituer le charme à la fois festif et spirituel de cette cité. Ils cuisinent à leur sauce le répertoire rhythm’n’blues de la Louisiane et ses airs de carnaval, en faisant également des incursions dans le funk, le blues, la soul, le jazz, la musique cajun… Un goûteux gumbo. [https://www.facebook.com/JamBalayaBand.France](https://www.facebook.com/JamBalayaBand.France) C’est CARNAVAL, alors déguise toi et gagne un GLOU

Entrée libre

♫♫♫ la scene 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Les Milles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:30:00 2022-02-24T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu la scene Adresse 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville la scene Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

la scene Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Carnival in New Orleans avec JAMBALAYANS la scene 2022-02-24 was last modified: by Carnival in New Orleans avec JAMBALAYANS la scene la scene 24 février 2022 aix en provence la scene Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône