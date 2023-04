Spectacle « Les Féeries » 5 le Château de Carneville, 25 avril 2023, Carneville.

Le festival Féeries et un spectacle son et lumière créé par la compagnie A Fleur de mots, intitulé » Terre de Miracle » d’après une idée originale de Dominique Hamelin. Il sera joué dans le parc du château de Carneville par plus de vingt comédiens et figurants.

Inscription au spectacle sur Helloasso / les Féerie/ Z’Ailes ou au 0610686763.

Possibilité de se restaurer avant le spectacle sur réservation au 0671726980 ..

2023-04-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-25 22:30:00. .

5 le Château de Carneville

Carneville 50330 Manche Normandie



The Féeries festival and a sound and light show created by the company A Fleur de mots, entitled « Terre de Miracle » after an original idea by Dominique Hamelin. It will be played in the park of the castle of Carneville by more than twenty actors and extras.

Registration for the show on Helloasso / les Féerie/ Z’Ailes or at 0610686763.

Possibility to eat before the show on reservation at 0671726980 .

El festival Féeries y un espectáculo de luz y sonido creado por la compañía A Fleur de mots, titulado « Terre de Miracle », basado en una idea original de Dominique Hamelin. Será representado en el parque del castillo de Carneville por más de veinte actores y figurantes.

Inscripciones para el espectáculo en Helloasso / les Féerie/ Z’Ailes o en el 0610686763.

Posibilidad de comer antes del espectáculo previa reserva al 0671726980 .

Das Festival Féeries und ein von der Compagnie A Fleur de mots kreiertes Licht- und Tonspektakel mit dem Titel « Terre de Miracle » nach einer Originalidee von Dominique Hamelin. Es wird im Park des Schlosses von Carneville von mehr als zwanzig Schauspielern und Statisten aufgeführt.

Anmeldung für die Aufführung auf Helloasso / les Féerie/ Z’Ailes oder unter 0610686763.

Möglichkeit, vor der Aufführung etwas zu essen zu bekommen, Reservierung unter 0671726980 .

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche