Pâques à énigmes au château de Carneville Carneville Carneville Catégories d’Évènement: Carneville

Manche

Pâques à énigmes au château de Carneville, 9 avril 2023, Carneville Carneville. Pâques à énigmes au château de Carneville 5 le château Carneville Manche

2023-04-09 14:00:00 – 2023-04-09 19:00:00 Carneville

Manche Carneville . Diane, Dame Libellule, doit retrouver le chemin de l’étang du parc du château de Carneville pour aller pondre ses œufs. Avec l’aide d’Augustin, Léonard et Odette, réalise le parcours comprenant 10 activités et relève les défis qui te seront lancés pour trouver des chocolats ! Diane, Dame Libellule, doit retrouver le chemin de l’étang du parc du château de Carneville pour aller pondre ses œufs. Avec l’aide d’Augustin, Léonard et Odette, réalise le parcours comprenant 10 activités et relève les défis qui te seront lancés pour trouver des chocolats ! contact@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 02 48 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/ Carneville

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Carneville, Manche Autres Lieu Carneville Adresse 5 le château Carneville Manche Ville Carneville Carneville Departement Manche Tarif Lieu Ville Carneville

Carneville Carneville Carneville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carneville carneville/

Pâques à énigmes au château de Carneville 2023-04-09 was last modified: by Pâques à énigmes au château de Carneville Carneville 9 avril 2023 5 Le Château Carneville Manche Carneville manche

Carneville Carneville Manche