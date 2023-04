Visite libre du parc du château de Carneville 5 le château, 1 avril 2023, Carneville.

Le château de Carneville, c’est aujourd’hui l’histoire d’une famille. Une famille qui, il y a quelques années, a fait le rêve fou d’acquérir et de restaurer cette vénérable bâtisse, ses annexes et son domaine de 7 hectares composé de jardins architecturés, d’un arboretum, d’un étang et d’une vallée naturelle.

Visiter le parc n’est donc pas que l’occasion de passer un moment agréable en famille, c’est aussi participer à ce beau projet et soutenir le patrimoine français..

Vendredi 2023-04-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 19:00:00. .

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie



The Château de Carneville is today the story of a family. A family that, a few years ago, had the crazy dream of acquiring and restoring this venerable building, its annexes and its 7-hectare estate composed of architectural gardens, an arboretum, a pond and a natural valley.

Visiting the park is not only an opportunity to spend a pleasant moment with your family, but also to participate in this beautiful project and to support the French heritage.

El Château de Carneville es hoy la historia de una familia. Una familia que, hace unos años, tuvo el loco sueño de adquirir y restaurar este venerable edificio, sus anexos y su finca de 7 hectáreas compuesta por jardines arquitectónicos, un arboreto, un estanque y un valle natural.

Visitar el parque no sólo es una oportunidad para pasar un momento agradable en familia, sino también para participar en este hermoso proyecto y apoyar el patrimonio francés.

Das Château de Carneville ist heute die Geschichte einer Familie. Eine Familie, die vor einigen Jahren den verrückten Traum hatte, dieses ehrwürdige Gebäude, seine Nebengebäude und sein 7 Hektar großes Anwesen, das aus architektonischen Gärten, einem Arboretum, einem Teich und einem natürlichen Tal besteht, zu erwerben und zu restaurieren.

Ein Besuch des Parks ist also nicht nur eine Gelegenheit, eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen, sondern auch, an diesem schönen Projekt teilzunehmen und das französische Kulturerbe zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-04-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche