Pierres en Lumières > Château de Carneville Carneville, vendredi 17 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:30:00

fin : 2024-05-17

Apéro-concert dans la cour du château, buvette et restauration sur place, libre accès au parc paysager pour une promenade jusqu’à l’étang, un verre à la main !

Jeux et atelier fabrication de photophores pour les enfants.

Vers 21h, présentation et partage de l’histoire du domaine.

5 le château

Carneville 50330 Manche Normandie contact@chateaudecarneville.fr



