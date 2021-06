Noyers Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Noyers, Yonne Carnets de voyages imaginaires Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Noyers Catégories d’évènement: Noyers

Musée des Arts naïfs et populaires de Noyers, le samedi 3 juillet à 17:00

Au Musée, dans une collection invitant à l’aventure, les collégiens de 5ème du collège des Miles de Noyers ont puisé leurs inspirations afin de travailler sur le voyage imaginaire et de se mettre dans la peau d’un explorateur qui découvre une civilisation jusqu’alors inconnue. Ils ont étudié en Français la question « Comment décrire l’inconnu ? » En S.V.T., la biodiversité actuelle et passée ainsi que la classification, puis ont créé un animal imaginaire à partir d’éléments d’animaux existants. Chaque élève a pu élaborer un carnet de voyage imaginaire. Les élèves ont donc rédigé une description de ce pays, lui ont inventé des lois, un drapeau, une devise, une monnaie, des monuments, une faune et une flore… Les différentes pages sont illustrées et assemblées façon « scrapbooking » de manière à donner l’apparence d’un carnet de voyage. La restitution aura lieu au musée lors de La Nuit Des Musées.

Entrée libre pour tous les publics.

